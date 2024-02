Desde el estreno de 'La Casa de los Famosos Colombia', las populares creadoras de contenido caleñas, Karen Sevillano y La Segura, se han consolidado como dos de las participantes favoritas del público con sus ocurrencias, jocosas personalidades y las charlas profundas que han tenido durante su estadía en el lugar.

Recientemente, la creadora de contenido, abrió su corazón ante el público durante una charla con Karen Sevillano, pues, a pesar de que ambas son un icono en la casa, confesó que en un principio no quería hacer parte del reality:

"Yo antes decía que nunca iba a estar en un reality porque me iban a ver todas mis cosas; que si puedo caminar, que si no puedo caminar bien, que si se me arrastró la pata, yo decía, jamás van a ver eso de mí porque a mí me avergonzaba", expresó La Segura sinceramente.