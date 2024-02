En ‘La casa de los famosos’, la popular creadora de contenido La Segura ha dejado a sus seguidores boquiabiertos al revelar que fue víctima de brujería por parte de una examiga, durante una conversación con sus compañeras Karen Sevillano, Diana Ángel, Nataly Umaña y Johana Velandia.

La creadora de contenido relató cómo empezó a sospechar de ser objeto de brujería cuando su salud comenzó a deteriorarse, llevándola a múltiples hospitalizaciones sin que los médicos pudieran encontrar una explicación clara. "Un médico me cogió el brazo y él me dijo, no busque acá, sí busque otras opciones", mencionó, revelando la inquietante reacción de uno de los profesionales de la salud.

A pesar de la gravedad de la situación, pues incluso llegó a vomitar un gusano, La Segura optó por mantener en secreto el nombre de la persona detrás de estos actos, enfatizando que su objetivo no es generar más conflictos, sino protegerse de posibles repercusiones. Sin embargo, dejó claro que no considera justificable el mal que le hicieron, independientemente de cualquier disputa que pudiera haber tenido con la persona involucrada.