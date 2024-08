María Isabel Villa, la nueva pareja del streamer colombiano Westcol, se ha convertido en el centro de atención tras la confirmación de su relación. Sin embargo, el foco de la controversia no ha sido solo su nueva unión con el creador de contenido, sino también las acusaciones que han surgido en su contra. Villa ha decidido abordar directamente estas acusaciones a través de sus redes sociales, desmintiendo y aclarando varios puntos clave.

¿Qué dijo María Isabel Villa de su relación con Mauricio Aristizábal?

María Isabel Villa decidió enfrentar las acusaciones directamente. A través de sus historias en Instagram, Villa desmintió las afirmaciones de Tatiana Murillo, conocida como 'la Barbie colombiana', quien había alegado que María Isabel estaba casada con el modelo y politólogo Mauricio Aristizábal y que estaba engañándolo mientras mantenía una relación con Westcol.

María Isabel afirmó: “Yo nunca he estado casada, no soy esposa de nadie ni he sido. Una chica me empieza a hacer acusaciones de que yo estaba en una relación, pero yo nunca me metí en una relación estando en otra.” Esta declaración fue una respuesta directa a las acusaciones sobre su vida personal, aclarando que las afirmaciones eran infundadas.

Además, María Isabel reveló que ha sido víctima de abuso psicológico por parte de su expareja, Aristizábal. Explicó: “Yo hace muchos años he venido sufriendo de abuso psicológico y tengo todas las pruebas en este momento se instauró una denuncia en la fiscalía.” Villa aseguró que las acusaciones actuales se originaron porque Aristizábal intentó desviar la atención de sus propios comportamientos negativos hacia ella.

Sobre la relación con Aristizábal, María Isabel aclaró: “El presuntamente y con pruebas que yo he reunido tiene su pareja en Bogotá desde hace muchos años.” También destacó que: “Cuando dije que iba a mostrar todas las pruebas él empieza a llamarme y sale a decir que él paga por limpiar mi imagen, él sabe que está mintiendo y las personas que lo conocen saben la clase de persona que es él.”

Las aclaraciones de María Isabel no solo abordan las acusaciones específicas de Murillo, sino que también aportan una perspectiva sobre su vida personal y las dificultades que ha enfrentado. En un entorno donde la vida privada se entrelaza con la fama y las redes sociales, las revelaciones de Villa reflejan las complejidades y el impacto de la exposición pública en la vida personal.

La respuesta de María Isabel también pone de relieve cómo las acusaciones y rumores pueden afectar la percepción pública y la reputación de las personas involucradas. Al abordar los comentarios y desmentir las acusaciones de manera pública, Villa busca recuperar su imagen y aclarar su posición en medio de la controversia.