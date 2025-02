La creadora de contenido La Jesuu, cuyo nombre real es Valentina Ruiz, se ha convertido en una de las influenciadoras más queridas en Colombia gracias a su estilo auténtico y su carisma. Sin embargo, en su paso por La casa de los famosos Colombia 2, compartió detalles de una etapa muy dura de su vida, cuando tuvo que enfrentar el rechazo de su familia y vivir en la calle.

La Jesuu no solo enfrentó la dureza de vivir en la calle, sino también la burla de algunos familiares. Recordó un momento particularmente doloroso durante una misa familiar , donde el esposo de una prima la ridiculizó por su sueño de volverse famosa en redes.“Todos echaron a reír. Me hicieron sentir como una basura”, reveló.

Sin un lugar a dónde ir, se vio obligada a dormir en la calle junto a una amiga , enfrentando la inseguridad y el hambre. Para sobrevivir, intentó vender dulces en los semáforos y soportó difíciles experiencias con desconocidos que intentaban aprovecharse de su vulnerabilidad.“A veces nos despertaban los manes tocándonos. Son cosas que nunca he contado porque no me gusta hablar de eso, pero es la realidad”, confesó en el reality.

Actualmente, La Jesuu ha construido una sólida comunidad de seguidores y ha diversificado su carrera, incursionando en el mundo empresarial. Su historia de superación se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas personas que han pasado por situaciones similares.“Si no me hubieran dicho todo lo que me dijeron, estoy segura de que yo no estaría aquí. Los planes de Dios son perfectos”, afirmó con convicción.