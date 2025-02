En el capítulo 11 de La Casa de los Famosos colombianos 2025, llamado "Verdades y Nominación", se vivió un momento de gran tensión y confrontación entre Lady Tabares y la Abuela. La discusión comenzó cuando Lady Tabares se sintió ofendida por un comentario de la Abuela, lo que desencadenó una serie de insultos y reclamos entre ambas.

Lady , conocida por su personalidad fuerte y directa, no se quedó callada y respondió a abuela con una serie de críticas y acusaciones. Recordando que la abuela no le pidió permiso y le tiró la puerta de la nevera. Además de sentirse casi que humillada porque debe comer la comida que la abuela le cocina, sin ellas llevarse bien. Además se refirió a ella como un cero a la izquierda y como un moco pegado a la pared.

"A mí no me gustan los rodeos ni nada y mi inconformidad con esta señora ya va al tope. Ustedes ya saben lo que pasa, es tan hipócrita y es tan falsa que no ha tenido los pantalones para decirme cuál es su inconformidad conmigo, y yo no vine aquí traído de nadie, de absolutamente de nadie. Soy adulta como lo es ella y como lo somos todos acá, ¿sí? Y lo que tengo es calle, y por más calle que yo tenga, tengo es cultura. Soy fuego y voy a fuego con ustedes”, fueron las palabras de Lady.

Lea también: " No quisiera ir en contra de ella": la Jessu' ante el poder de Norma Nivia

Por su parte, la abuela se defendió y contraatacó con igual fuerza, respondiendo que todo los ataques que le hizo Lady, es lo mismo que ella piensa de Tabares. “Siga hablando que todo le está cayendo a usted. Y yo a usted no la he irrespetado, nunca le he irrespetado. Yo a todo el mundo le hablo como soy yo”, fue la respuesta de la abuela.

La discusión llegó a un punto de no retorno que ya se percibe la incomodidad entre ellas dos. Los participantes del cuarto de fuego tuvieron que intervenir, acordando que está claro que no se llevan bien y que deben evitar el menor contacto posible. Sin embargo, ambas participantes le expresaron al jefe del reality que no se sentían a gusto con la convivencia, y tanto así que explotaron en llanto.

Más noticias: Norma Nivia enfrenta cirugía tras sufrir grave accidente en ‘La casa de los famosos’: ¿Qué sucedió?

La confrontación entre Lady Tabares y la Abuela ha generado un gran revuelo entre los fans del programa, quienes se han dividido en dos bandos: los que apoyan a Lady Tabares y los que apoyan a la Abuela. ¿Quién saldrá victoriosa en esta guerra de las divas? Solo hay que seguir viendo La Casa de los Famosos para descubrirlo.