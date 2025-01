El nombre de Radamel Falcao García, conocido como el ‘Tigre’, ha estado en boca de todos tras anunciarse oficialmente su salida de Millonarios F.C.. La noticia, que sorprendió a los hinchas, se dio luego de que no se lograra un acuerdo para extender su contrato con el club. Aunque su paso por el equipo ‘Embajador’ fue breve, dejó una huella imborrable tanto en el jugador como en la hinchada.

¿Qué dijo Lorelei Tarón sobre la despedida?

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, también compartió su tristeza por la salida del futbolista de Millonarios. En una publicación en Instagram, la cantante argentina agradeció a los hinchas, al equipo y a todas las personas que hicieron de su estadía en Bogotá una experiencia memorable.

“Mi querida Colombia, hoy, como argentina, quiero decirte que me has enamorado y darte las gracias por abrirnos las puertas y hacernos sentir tan amados. [...] Gracias a @millosfcoficial, a la familia, a todos nuestros amigos y a los que se convirtieron en parte de nuestra vida”, escribió Lorelei.

A pesar de los momentos especiales vividos, Lorelei confesó que la decisión de no regresar a Colombia les dejó una sensación de tristeza:

“La verdad, me ha puesto muy triste saber que no íbamos a volver. No me pude despedir porque la idea era regresar, y más con la ilusión de ganar el título con Millonarios, que no se pudo lograr. Pero bueno, las cosas no son siempre como uno quiere. Los amamos. Nos vemos pronto.”