La multimillonaria empresaria Kim Kardashian recibió el reconocimiento por su labor con su marca de ropa interior ‘SKIMS’.

Kim Kardashian saltó a la fama en 2007 con el estreno del reality show ‘Keeping Up with the Kardashians’, que sigue la vida de su familia. Posteriormente, se convirtió en una gran celebridad, ya que trabaja como modelo y empresaria. Además, hace colaboraciones con prestigiosas marcas de moda.

Uno de los negocios de la modelo es el de su marca de ropa interior ‘SKIMS’, el cual la llevó a ganar el reconocimiento 'Hombre del Año' por la Revista GQ. Algo que ha dejado atónitos a varios internautas, teniendo en cuenta lo evidente, ya que claramente ‘Kim’ es una mujer.

