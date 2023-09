Kim Kardashian sorprendió con su actuación en American Horror Story ¡Es la protagonista!

Kim Kardashian protagoniza la temporada 12 de la serie de terror American Horror Story junto con Emma Roberts.

La famosa empresaria y celebridad, Kim Kardashian, ha dado un giro inesperado en su carrera al sorprender al mundo del entretenimiento, uniéndose al elenco de la temporada doce de la famosa serie de terror 'American Horror Story', donde además será la protagonista. Aunque ya había actuado en diferentes proyectos, aparte de su reality show "Keeping Up with the Kardashians", es la primera vez que lo hace en el género del terror.