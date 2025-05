Kim Kardashian, una de las celebridades más influyentes del mundo, ha alcanzado un nuevo hito profesional: se graduó oficialmente como abogada del Colegio de Abogados del Estado de California, cumpliendo así uno de los sueños más ambiciosos de su vida.

La empresaria y estrella de reality compartió la noticia a través de sus redes sociales, acompañada de un mensaje cargado de emoción y gratitud. “Hace seis años, me embarqué en un camino poco convencional para perseguir mi sueño de ser abogada”, escribió. Aunque reconoció que no fue fácil, aseguró que jamás se rindió. “Cada curso trajo momentos de duda, lágrimas y triunfo”, expresó, recordando los desafíos académicos que enfrentó.

Kim eligió un programa riguroso avalado por el colegio estatal, basado en sus 75 créditos universitarios, que le permitió completar un plan de estudios originalmente de cuatro años, pero que finalmente se extendió a seis. Este proceso incluyó largas jornadas de estudio, preparación para exámenes y acompañamiento de mentores y tutores que la guiaron a lo largo del camino.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians, que ha convertido su imagen en un emporio multimillonario de negocios relacionados con moda, belleza y tecnología, también ha sido una figura clave en la lucha por la justicia social y la reforma carcelaria en Estados Unidos. En sus palabras, lo que la motivó fue el impacto humano de los casos en los que ha trabajado. “Tener a Chris Young, Michelle West y Dawn Jackson hablar en mi graduación significaba mucho para mí”, comentó, refiriéndose a tres personas que ayudó a liberar de prisión junto a su equipo legal. Para Kim, sus historias representan el verdadero sentido de su labor como abogada.

