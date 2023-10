El viaje con Karol G

Ovy On The Drums y Karol G se conocieron en circunstancias inusuales: Ella estaba hablando por teléfono con su papá, mencionando que necesitaba un DJ para una presentación, Ovy la escuchó y se ofreció a realizar este trabajo. A pesar de que al principio Karol G no se lo tomó en serio, Ovy demostró su valía y pronto se convirtió en el DJ de Karol G. A medida que trabajaron juntos, la química musical fue innegable, y comenzaron a crear música juntos, incluyendo éxitos como "Tusa" y "Provenza." Su colaboración marcó un hito en la industria, y Ovy se convirtió en el productor detrás de muchos de los mayores éxitos de Karol G.

Más allá de Karol G

A pesar de su asociación exitosa con Karol G, Ovy On The Drums no se limita a trabajar solo con ella. Ha colaborado con una impresionante lista de artistas de renombre, incluyendo Enrique Iglesias, Zion y Lennox, Camilo, Ozuna, Prince Royce y Peso Pluma. Su habilidad para crear éxitos ha trascendido géneros y lo ha consolidado como un productor versátil y respetado en la industria musical. Además de su trabajo como productor, Ovy también es un compositor y ha desarrollado artistas bajo su sello discográfico, Big Ligas. Aunque en un momento incursionó como cantante, decidió centrarse en la producción, donde ha dejado una huella imborrable.

La historia de Ovy On The Drums es un testimonio de lo que la pasión, la perseverancia y el talento pueden lograr en la industria musical. Con la determinación de dejar un legado y seguir inspirando a otros, Ovy On The Drums se ha convertido en un nombre fundamental en la música latina y un ejemplo de éxito que trasciende las fronteras de la música.