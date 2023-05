Karol G y las fotos inéditas con Alicia Keys luego de su concierto: "Gracias reina por este momento"

Karol G sorprendió al publicar fotos con Alicia Keys y enamoró a todos sus fans.

Ella entró con un par de botas plateadas y un vestido del mismo tono. Empezó a cantar su más reciente sencillo, 'Mientras me curo del corazón'.



Todos estaban en shock por lo que acababa de suceder, ya que no esperaban que Karol G cantara con Keys. Para los que no saben, hace 13 años la misma paisa subió un video cantando una canción de Alicia. Nunca imaginó que se volvería realidad.

Uno de los sencillos que cantó fue 'No One', la americana hacía su parte en inglés, mientras que la colombiana en español. La 'Bichota' no podía de la emoción, ya que, desde muy pequeña había soñado ese momento.

La publicación que hizo, en donde compartió fotos inéditas con Alicia Keys, colocó un gran mensaje de agradecimiento a la artista. "La vida no para de sorprenderme … Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!!", expresó.

Además, en entre la ráfaga que posteó colocó un 'clip' en donde canta parte de 'This girl is on fire'. Nadie podía creer lo que acababa de pasar, pero la paisa lo soñó y se hizo realidad.

Todo esto pasa, mientras su expareja, Anuel AA, está dedicándole mensajes directos. Además, no perdona que posiblemente esté con Feid y también habló de él.