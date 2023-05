La llegada de 'La Bichota' al concierto de Alicia Keys causó conmoción en el Movistar Arena, pues nadie se esperaba a la famosa colombiana.

Karol G entró cantando su hit musical 'Mientras me curo del cora', melodía que fue cantada y bailada por la gran Alicia Keys. Posteriormente, las dos cantantes se unieron para interpretar 'No One' de la estadounidense, una canción que la paisa interpretó en su juventud, quizás por su cariño y admiración por su colega.