"Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada. Se le ve una barriguita", indica el desagradable comentario.

Por su parte, la paisa no dudo en aclarar que: "Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de sí me favorece o no el cuerpo, porque, pues, es mi cuerpo y es así".

“La barriguita fue por el hot dogsito que me regaló alguien en estos días en un show… Aunque real, hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio, así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse más grandecita todavía”, añadió la colombiana.

De igual manera, la cantante hizo un llamado a sus seguidores sobre criticar los cuerpos de los demás, enfatizando en que no hay cuerpos perfectos, sino una belleza transversal.

“Nunca dejen que comentarios como estos distorsionen la forma hermosa de cómo se ven, todos los cuerpos son diferentes, todos son bonitos tal y como son… Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero (gracias de verdad a las personas que lo hacen). ¿Han pensado alguna vez en que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades, como para preocuparse por una celulitis, una arruga o un gordito? Mmm… Espero que no… Quiéranse mucho pues”, finalizó la paisa.