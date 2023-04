Karol G subió picantes fotos con poca ropita y más de uno quedó embobado: "yo soy el aperitivo"

"Ese gym cada día se nota más proud of you", "Mi bebé tan lindaa", "La dama de Ferxoooo", "Tu cuerpo wowww", " Qué felicidad por tu progreso", "Cómo siempre al natural te ves muy linda", "Me encanta el color de pelo", entre otros.

Hay que destacar que, Karol G, olvidó el mal momento que le originó la portada de la revista mexicana por desfigurarle el rostro. Y ahora está subiendo diferente contenido, para demostrar que es una reina y que es la más bella de Colombia.

Recientemente, subió un video en donde canta una de sus canciones del momento. Se trata de 'Amargura' del álbum 'Mañana será bonito'. Ella se encuentra en su cuarto y a más de uno casi les da un infarto.