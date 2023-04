Karol G sorprendió con vestido azul y enamoró a más de uno: Como toda una Cenicienta

Karol G volvió al azul y sus fans quedaron hipnotizados por cómo se le veía el vestido.

La paisa, fue quien posteó esta imagen, ya que se encontraba desilusionada por cómo había quedado. Ella confesó que aquella captura no la representaba y además, dijo que el equipo de la revista le mostró las fotos.



Karol G no estuvo de acuerdo y pidió cambió. Sin embargo, ellos no hicieron ningún tipo de ajuste y quedó tal cual estaba.