Karol G presumió el carrazo que tiene y más de uno se antojó para subirse: "Eso sí es un makinon"

Karol G mostró el carro que tiene y más de uno se enamoró de tremendo lujo.

A través de sus historias en Instagram, la 'Bichota' quiso mostrar su carro y la acompañó con la canción 'Tokyo Drift' de 'Rápidos y Furioso'.



Aunque el 'clip' dura poco, se puede apreciar muy bien ese color Barbie que enloqueció a todos sus fans. Además, del brillo que desprende. Como si fuera poco, en la parte de abajo tiene unas luces fucsias, que lo hace más llamativo.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y comentaron cómo les parecía aquel Ferrari de Karol G. "Se merece todo lo mejor", "Que mujer tan humilde", "El makinon no es el carro, sino la Bichota que lo maneja", "Gracias a nosotros que le hacemos facturar", "Eso si es un makinon", "Que Yailin no lo vea", "Ahora la veta de por vida Ferrari", enttre otros.

Hay que recordar que, hace unos días se revelaron las fotos de Sophi, la sobrina de Karol G y las redes estallaron por el gran parecido de la bebé con la cantante paisa.

Su hermana, Verónica Giraldo Navarro fue la que dio a luz a este pequeño ser y ha sido viral por lo hermosa que es. A través de su cuenta de Instagram revelaron las imágenes y dieron de qué hablar.