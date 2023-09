Karol G hizo tremenda fiesta en el camerino después de su presentación en los MTV

Recientemente, se conoció un video en donde está Karol G llegando a los camerinos, luego de su exitosa presentación en los MTV VMAs. Publicaron un video, en donde ella se está hidratando después de darla toda en el escenario. Además, empieza a saltar con toda la emoción con todo el equipo que estuvo apoyándola.

La novia de Feid impresionó en toda la gala de los MTV. Además, junto a Shakira ganaron el galardón 'a mejor colaboración' por la canción de TQG y esto dio mucho de qué hablar. Karol no podía de la emoción y dejó a la barranquillera hablar, pero ella expresaba lo feliz que se encontraba. Quien luego dijo " es una cosa de otro planeta".

Las dos colombianas siguen haciendo historias por los grandes éxitos que han lanzado en los últimos días. A pesar de las críticas, siguen dándola toda y demostrando de qué están hechas.

"Le fue muy bien felicitaciones 😍", "No me gustó. .su ropa y la letra de esa canción", "Super Karol espectacular, pero esa presentación de Shakira wowww", "la de la Karol como que no fue la canción", "ambas poderosas divinas mujeres y colombianas", dijeron algunos.