Fotos: Shakira y Karol G ganaron premio en los MTV VMAs y su reacción fue épica

Shakira and Karol G took the stage to receive the #VMA for Best Collaboration! 👯‍♀️ Shak y Karol G suben al escenario para recibir el premio a Mejor Colaboración en los #VMAs ! pic.twitter.com/fU5eugK7Sh

Es de resaltar que, la canción con la que ganaron fue TQG, y esta la lanzaron hace un par de meses. Las dos posaron muy sensuales en aquel video, en donde están en el piso y también mostraron ese cuerpazo que tiene.

Más de uno quedó impactado por la letra, porque al parecer la habrían hecho para Piqué y Anuel, sus exparejas. Allí sueltan frases que dejaron pensando a muchos.

Verte con la nueva me dolió (dolió)

Pero ya estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

Y eso e' lo que te tiene ofendido

Que hasta la vida me mejoró

Por acá ya no eres bienvenido

Vi lo que tu novia me tiró

Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río