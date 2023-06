Karol G enamoró a sus fans con fotos de cuando era una niña: toda una 'Bichota' desde pequeña

Karol G cautivó las redes con sus fotos, de cuando era una niña. Más de uno se enamoró.

Además, se ve la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo en rostro. Desde pequeña sus ojos han sido el centro de atención de todos, hasta dicen que se parece mucho a sobrina.

En la siguiente imagen que se muestra, parece como si ella estuviera haciendo la primera comunión y tiene el traje blanco y un par de colitas. Allí se le veía muy sonriente.

De adolescente, ya tiene la cara más parecida a como está actualmente. Su color trigueño han resaltado y en esa foto lució un vestido de baño amarillo. Luego mostraron ya como luce hoy con su cabello rosado. Desde pequeña ha encantado a todos con su forma de ser, muy sencilla y carismática.

Los comentarios no podían faltar, luego de que mostraran la evolución que ha tenido en su aspecto físico. "Las sobrinita tiene los mismos ojitos de Karol","Esa niña siempre has sido bellísima", "Se nota que ella siempre ha sido una niña feliz", "La misma no ha cambiado mucho","Unica y original ", "Esa es la mía, original y sin copia", "Sus ojos nunca han cambiado", entre otros mensajes.