Karol G dejó loquito a todos al posar en bikini y mostrar de más: "entiendo la obsesión de Anuel"

Karol G quiere estar más cerca de sus fans y armó un asado para disfrutar de este domingo junto a sus seguidores.

La paisa publicó estas fotos con un mensaje muy particular y puso a dudar si sería para Feid, su supuesto novio. "Para ti esta florecita y para mí, este atardecer". Los comentarios no se hicieron esperar y aseguraron que estaba 'On fire' que está más hermosa que siempre.

"Vuelve con tu diablito","Karol así no mor qué dolor", "Bebesita perdónalo", "BebesitaaaaAA tá más rica que ayer","Estamos ya calentando para el asado", "Te ves mejor con Anuel", "Todos andamos ansiosos por el asado", "Ay Carolina no puedes ser más hermosa por Diossssssss", "Real hasta la muerte❤️❤️", "Ok pero ella es otro nivel","Ya entiendo la obsesión de Anuel", entre otros mensajes.

Ahora bien, en las últimas horas, Karol G invitó a todos sus fans a un gran asado este 28 de mayo. Para poder participar es muy sencillo. Hay que conectarse al Telegram de ella que se llama 'Karolupdates'. Allí convocó a todos para estar en este evento y estallará las redes sociales.

1. Prepara tu asado

2. Dale play a la lista que ella ha creado para ti

3. Anímate a cumplir los retos que aparecen allí descritos.



Aseguró que los regalitos están a otro nivel y que la van a pasar super rico. Por lo cual, no puede perderse el asado a las 4 p.m. y disfrutar de la mejor música de la 'Bichota'.