Desde hace semanas, los rumores de un posible embarazo de Karol G han estado en boca de todos. Los fanáticos de la cantante comenzaron a especular sobre esta posibilidad luego de que su hermana insinuara que ‘La Bichota’ se mantendría alejada de los eventos públicos en 2025. Ahora, su pareja, Feid, ha dado declaraciones que han avivado aún más la conversación.

En una reciente entrevista con el periodista Enrique Santos en su canal de YouTube, Salomón Villada Hoyos, conocido artísticamente como Feid, habló por primera vez sobre su relación con la intérprete de Mañana será bonito y se refirió a la posibilidad de convertirse en padre.

¿Qué dijo Feid sobre su relación con Karol G?

La relación entre Feid y Karol G fue un secreto durante meses hasta que, finalmente, confirmaron su romance con fotografías juntos. Sin embargo, aunque ya no ocultan su amor, siguen siendo reservados con su vida privada.

Durante la entrevista, Feid solo tuvo palabras de cariño y admiración hacia Karol G, asegurando que su relación se basa en el apoyo mutuo y en el respeto por los proyectos individuales de cada uno.

“Ella es muy exitosa, pues demasiado exitosa en lo que hace, en su vida y en sus vueltas. Es una mujer que yo admiro mucho y que quiero mucho. Y mi proyecto, yo también lo cuido mucho y lo resguardo mucho de cualquier cosa”, expresó el artista paisa.

Además, Feid dejó claro que no tienen la presión de colaborar juntos, a pesar de haber trabajado en proyectos musicales en el pasado. Según él, su vínculo es más de apoyo y acompañamiento, por lo que, si llega una nueva canción en conjunto, será de manera natural.

"Si en algún futuro hacemos otra vuelta, va a ser muy especial. Pero no es algo como que uno le trasnoche, como que hay que sacar una canción. No, es otro tipo de relación en ese aspecto", agregó.

¿Feid confirmó el embarazo de Karol G?

Uno de los momentos más esperados de la entrevista fue cuando le preguntaron directamente sobre su deseo de ser padre. Feid, con la naturalidad que lo caracteriza, respondió que sí está listo para esa etapa de su vida, aunque solo el tiempo dirá cuándo ocurrirá.

“Uno siempre dice que está ready o que no está ready, pero es cuando a uno le toque. O sea, si me toca, muy chimba, quisiera tener mucho tiempo para dedicarle”, confesó el artista.

Sus palabras han generado aún más dudas sobre si Karol G está realmente embarazada, ya que evitó desmentir los rumores y, en cambio, dejó abierta la posibilidad.

"Si es pasado mañana, en dos meses, en un año, estamos ready”, agregó, alimentando aún más la expectativa entre sus seguidores.

¿Cómo sería Feid como papá?

Durante la conversación, Feid también habló sobre el tipo de crianza que le gustaría darle a su futuro hijo. El artista reveló que creció en un hogar lleno de amor y apoyo, lo que le ha dejado claro que, cuando sea padre, quiere estar presente en la vida de su hijo tanto como sea posible.

“En mi casa a mí me dedicaron mucho tiempo, me cuidaron, me acompañaron, siempre tuve apoyo de mis papás y hermana”, recordó.

Por esta razón, cuando llegue el momento de la paternidad, el cantante quiere asegurarse de brindarle el mismo amor y acompañamiento a su hijo