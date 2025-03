La noche del 25 de marzo, ‘La casa de los famosos Colombia’ vivió un momento lleno de emoción y tensión con la visita de Melissa Varela, hermana de Mateo Varela, más conocido como “Peluche”. La sorpresa se dio en medio de la dinámica de los “congelados”, una estrategia del reality en la que los participantes deben permanecer inmóviles mientras un visitante ingresa para hablarles o dejarles un mensaje.

En esta ocasión, Melissa no llegó sola, sino que llevaba en brazos a Lucía, la sobrina de la que tanto ha hablado el influencer dentro del programa. Sin embargo, más allá del emotivo reencuentro familiar, la joven aprovechó su visita para enviarle a su hermano un mensaje directo que no pasó desapercibido, especialmente por su relación con la actriz Norma Nivia.

¿Qué mensaje le dio Melissa Varela a Peluche?

Desde que puso un pie en la casa, Melissa Varela se mostró firme pero cariñosa con su hermano. Le pidió que no se moviera para evitar sanciones y, de inmediato, le recordó el motivo por el que entró al programa: competir y jugar.

“Mate, esto es un juego, recuerda. Te veo desenfocado, yo sé que acá tienes una relación, pero tú viniste a hacer otras cosas. Afuera hay momentos para el amor, si es verdadero, allá se verá”, expresó Melissa con un tono de preocupación.

El mensaje de su hermana fue claro: Mateo estaba perdiendo su esencia y su objetivo dentro del reality. Además, hizo énfasis en que, por enfocarse en su relación con Norma Nivia, parecía estar olvidando su propio valor.

Una de las frases que más llamó la atención fue: “Tú eres un hombre maravilloso, estás a la altura de cualquier mujer, recuerda tu valor para que los demás lo puedan ver en ti”. Estas palabras fueron interpretadas como una crítica indirecta hacia su romance con Norma, pues dio a entender que él no debería cambiar para agradarle a nadie.

Además, Melissa le recordó a su hermano que en el exterior tiene un grupo de seguidores que lo apoyan y que debe mantenerse fuerte: “Tienes todo para ganar, no te dejes absorber por el juego”.

¿Qué dijo sobre la autoestima de Peluche?

Desde que inició su relación con Norma Nivia, ha habido comentarios sobre la diferencia de estatura entre ambos. En varias ocasiones, Mateo ha pedido zapatos con plataforma para verse más alto, algo que su hermana no dejó pasar.

“No necesitas plataformas, nunca has tenido problemas de autoestima, no necesitas nada de eso, eres perfecto como eres”, le dijo con firmeza, dejando claro que no estaba de acuerdo con que cambiara su apariencia por nadie.

También le mencionó que lo veía desmejorado físicamente, algo que la preocupaba: “Estás muy delgado, aliméntate mejor, ejercítate más. Tú llegaste acá con un brillo, una luz, y no lo estoy viendo”.