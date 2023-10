Karol G confesó qué es lo que más odia de tener fama

Antes de tocar las cosas que definitivamente no le agradan, especificó que le gusta estar rodeada de muchas personas, le gustan los “tumultos” y no tiene problema con ese tipo de espacios. Además, considera que es “saludona”, pues es una cuestión cultural, así que nada de eso le atormenta.

“No me gustan los medios de comunicación, algunos. No me gustan los chismes, no me gusta, en realidad yo podría sentarme a contarte historias o momentos personales donde una falsa noticia destruyó cosas muy especiales en mi vida personal”.

Agregó, igualmente, que con su carrera todavía tiene muchas metas y espera que la vida la siga sorprendiendo.