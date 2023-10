Karol G hoy en día es una mujer empoderada y llena de éxito, pero no todo es color de rosa, por lo que un día decidió renunciar.

Karol G ha logrado un éxito rotundo en sus últimos trabajos discográficos, que ha acompañado con tours por diferentes partes del mundo. Hoy en día la ‘Bichota’ es reconocida en cientos de rincones del mundo gracias a su música, pero como todos, antes de alcanzar la fama y cumplir muchos sueños tuvo que luchar por ellos y construirlos.

Aunque la intérprete de ‘Mañana será bonito’ llegó a grandes escenarios, en el proceso de construcción de su carrera, un buen día pensó en renunciar. Así lo recordó en una entrevista con ‘Yo Jose Gabriel’ del Canal RCN.

Contó que salió del colegio y fue a estudiar inglés a Nueva York. Había estudiado música en el semillero de música de la Universidad de Antioquia, por cinco años, y en definitiva quería “aterrizar la idea” y empezar a dedicarse a construir una carrera. Sin embargo, las cosas no pintaban tan bien como ella lo imaginó en un principio.

“La música, de verdad, es un arte bastante luchado. En el 2012 me fui para Estados Unidos y dije <no quiero más hacer música> y me fui a donde mi tía”.