Karol G con 'Mi ex tenía razón' ¿le tira a Anuel?: "me sentía fea como Betty"

Karol G sorprendió a todos con su nuevo álbum de 'Mañana será bonito: Bichota season’.

En medio de este lanzamiento, hubo una canción que llamó mucho la tención y fue 'Mi ex tenía razón' y varios de los internautas empezaron a decir que esta fue escrita para Anuel AA. Hay que destacar que entre el puertorriqueño y la 'Bichota' hubo una relación por varios años, pero luego terminaron y aún no se sabe la razón de esta.

Ahora bien, luego de que saliera esta canción, ella no dice que sea para la expareja de Yailin, pero en redes sociales dicen que Anuel ha sido el ex que todos conocen. Además, que pasó por varios momentos únicos que llamaron mucho la atención.

Esta es parte de la canción, cuyos versos serían para el puertorriqueño.

Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor, que me trata mejor

Mi ex tenía razón

Cuando dijo que nadie me lo hará como él

¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor.

Los internautas no perdieron la oportunidad para hablar al respecto y de opinar de la canción que lanzó. "Definitivamente, una tras otra siempre la mejor", "Tu ex tenia razón", "Con este tema, a Anuel le voló la peluca", "Cuando la empecé a escuchar dije inmediatamente Selena", "Enterró a su ex, al mío y al de todaaaaas!!! Eso bichota", "y si tenía mucha razón", "Tu ex tenía razón porque con esta canción lo volviste a enterrar", "Súper buena rola".