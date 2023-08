Karol G alista canción que sería para Anuel y confundió a muchos: "ya se les acabó la imaginación"

Karol G ha generado todo tipo de comentarios por su nuevo álbum.

Hace un par de días, Karol G quiso mostrar una parte de lo que escucharán este próximo 11 de agosto. Sin embargo, recibió varios comentarios negativos porque nunca se había visto tan diabla. Por lo que, mucho dijeron que ella le estaba haciendo un ritual a un dominio. Además, que se parecía mucho a Yailin y que dejó de ser original.

Hay que destacar que, la 'Bichota' está muy emocionada por lo que vendrá y sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo, porque saben que otra vez hará historia con todas sus canciones.

Aunque la mayoría están muy contentos por esto, hay un detalle que no se le ha escapado a nadie y es que se conoció la lista de las canciones que estarán en el álbum. La que más llamó la atención fue la número 3, porque dice "Mi ex tenía razón". Algunos se confundieron, porque no saben si está defendiendo a Anuel o se trata de otra persona.

Los comentarios no se hicieron esperar y hasta dijeron que pronto se viene un remix con Rosalía, quien en las últimas semanas confirmó que terminó con relación con Rauw Alejandro.

"Ya se les acabó la imaginación", "Ya decía que iban a decir algo sobre el nuevo tema", "No puede superar la perla en el bicho", "La ardida otra vez", "Yo viendo las canciones que vienen", "Yo quería escuchar un clásico, pero no va a salir", "Puede tener 1000 ex pero todos sabemos cual es el que factura", "Ya la quiero escuchar 😍", dijeron algunos.