Los mensajes racistas y homófobos en las redes sociales de Karla Sofía Gascón ponen sobre la cuerda floja la meteórica carrera de la actriz española en plena lucha por el Óscar, como colofón de un tira y afloja de aplausos y críticas que ha despertado el narcomusical 'Emilia Pérez'.

Arrastrada por una campaña de cancelación que no se recuerda desde hace tiempo, Gascón se ha visto obligada este viernes a pedir disculpas por una serie de comentarios en X publicados hace años y a cerrar su cuenta personal.

No es la primera, ni por supuesto el último escándalo que salpicará la reputación de una estrella de Hollywood, aunque pocos casos resuenan con tanta fuerza como el de Gascón a tan poco de la celebración de los Óscar el 2 de marzo.

La película que protagoniza la actriz española lidera la quiniela a los Óscar con 13 nominaciones, entre ellas a la categoría a mejor actriz, donde Gascón compite junto a Demi Moore ('The Substance'), Mikey Madison ('Anora'), la brasileña Fernanda Torres ('I'm Still Here') y Cynthia Erivo ('Wicked').

Otros casos de artistas cancelados

No hay que retroceder muy lejos para recordar la sonada bofetada que Will Smith propició a Chris Rock en plena gala de los Óscar de 2022. El actor estadounidense recibió por ello una sanción de la máxima institución del cine que le impide estar nominado a algunos de sus premios por 10 años.

El show de la comediante estadounidense Roseanne Barr fue cancelado en 2018 después de que publicara en X un comentario en que se hacía referencia como descendiente de 'La Hermandad Musulmana' y 'El planeta de los simios' a Valerie Jarrett, exconsejera del expresidente Barack Obama (2009-2017).

También el comediante Dave Chappelle tuvo que suspender su actuación en vivo por sus "bromas" hacia las personas transgénero.

Aunque para expediente en Hollywood el del rapero Kanye West, el ejemplo rey de las cancelaciones desde que interrumpió a Taylor Swift tras ganar el premio a mejor video femenino en los MTV de 2009 para opinar que Beyoncé lo merecía más, hasta su amago de campaña presidencial en 2020 para prestar apoyo a Donald Trump.

Una disculpa no será suficiente

Su compañera de reparto y nominada a mejor actriz de reparto, Zoe Saldaña, se mostró este viernes entristecida por la revelación de estos mensajes. "No lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo", afirmó durante su intervención en un evento en Londres, según recoge The Hollywood Reporter.

"Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que forman parte de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género", agregó.

Más allá de si la salida a la luz de los mensajes de Gascón forman parte de una campaña de desprestigio en su contra por la polémica que ha despertado 'Emilia Pérez' desde su estreno, su arrolladora personalidad y su manera de encajar las críticas le han hecho un flaco favor a su imagen.

Sobre todo porque, como ella misma ha dicho en su carta de disculpa, pertenece a una comunidad minoritaria como es la de las personas trans, que es castigada, marginada y tratada con odio en muchos ámbitos de la vida pública.

"Quizá mis palabras no sean las correctas, muchas veces por desconocimiento o por pura equivocación", insiste en el comunicado.

Ni sus mensajes, que al fin y al cabo evocan opiniones personales, ni su forma de responder a las críticas incumplen la normativa de la Academia de Hollywood, por lo que su candidatura al Óscar a mejor actriz, pese a especulaciones, no está en peligro.

Con una disculpa y el cierre de su cuenta como primeras medidas está por ver si sus posibilidades de alzarse con el codiciado galardón se desvanecen por completo o, simplemente, serán piedras que quedarán en el olvido en su camino al estrellato. EFE