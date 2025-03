Los romances dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2025 han sido un ingrediente clave en el reality, pero pocos esperaban la reciente declaración de Karina García, quien sorprendió al público al asegurar que su breve relación con Marlon Solórzano quedó en el pasado. La modelo paisa no dudó en afirmar que se considera una mujer soltera y que está abierta a nuevas experiencias dentro de la competencia.

El momento ocurrió durante la más reciente fiesta temática en la casa, cuando el artista invitado, Miguel Bueno, pidió que las mujeres solteras levantaran la mano. Para sorpresa de todos, Karina fue la primera en responder al llamado, dejando claro que no se siente comprometida con Marlon, el exparticipante con quien tuvo un romance fugaz antes de su eliminación. Su gesto generó inmediatamente una ola de dudas, tanto entre sus compañeros como en el público que sigue cada detalle del reality.

Mira también: Karen Sevillano vivió un momento incómodo en San Andrés con un misterioso hombre

“Yo con Marlon solo compartí una semana”

Ante la curiosidad general, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán decidieron interrogar a Karina sobre su sorpresiva declaración. La modelo, sin rodeos, explicó que su relación con Marlon no llegó más allá de la convivencia dentro de la casa y que no siente ningún compromiso fuera del reality.

“Marcelo, todo depende de lo que pase en esta casa. Depende de que a Karina le guste. Hay posibilidades. La verdad, aquí adentro yo soy una mujer soltera, yo con Marlon solamente compartí una semana. Entonces, no lo sé, no sé qué pueda pasar aquí. Yo soy sincera”, respondió Karina, dejando claro que su corazón no tiene dueño y que está abierta a lo que venga.

Estas palabras dejaron en shock a los presentadores y a los mismos concursantes, pues hasta hace poco la modelo y el exhabitante de la casa parecían haber iniciado un romance que podría continuar más allá del reality. Sin embargo, Karina no mostró ninguna intención de esperar a Marlon y dejó entrever que podría entablar una nueva relación con alguien más.