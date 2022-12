Juliette Pardau se arrancó capa de la cornea tras accidente en uno de sus ojos

Pardau explicó que en una noche, debido al cansancio que tenía, se quedó dormida con sus lentes de contacto y a medianoche se los quitó bruscamente, lo que le trajó duras consecuencias en su vista.

“Al día siguiente amanecí con los ojos pegados. Voy al lavamanos, me lavo con agua fría, no se despegan, entonces cojo el celular y cuando enciendo la luz del celular sentí como si me hubieran quemado”, dijo la actriz.