Famosa actriz víctima e estafa, le desocuparon la cuenta: creyó que le iban devolver el IVA

La actriz de ‘Pa’ Quererte’ contó cómo fue que la robaron.

Juliette Pardau, actriz venezolana, ha dado de qué hablar en los últimos días por su participación en la nueva versión de ‘ Hasta que la plata nos separe ’. Además, es recordada por su papel en ‘Pa’ Quererte’ , en donde actuó con Sebastián Martínez. También ha sido tendencia por su supuesta separación con su novio, Julián Román . Sin embargo, la pareja sigue muy feliz a pesar de que no publiquen casi fotos en sus redes sociales.

Ahora bien, Pardau le notificó a sus seguidores que fue víctima de robo y le desocuparon la cuenta de ahorros de Davivienda.



Así lo confirmó en un video en donde afirma que la llamaron del supuesto teléfono rojo de la entidad bancaria. “Me dijeron que era beneficiaria de una devolución de IVA y eso no existe”.



Indicó que entregó varios de sus datos personales a los ladrones y minutos después se enteró que ya no tenía absolutamente nada en su cuenta.



Además, estos sujetos intentaron robarle otra suma de dinero, pero un mensaje indispensable para sacar el monto, la salvó porque nunca llegó.

Finalmente dijo que lo más probable es que Davivienda no le devuelva el dinero, ya que, ellos dicen que no hacen el retorno de este. E invitó a todos a tener mucho cuidado para no caer en este tipo de engaños.