Recientemente, se vivió uno de los capítulos más tensos en MasterChef Celebrity, cuando el actor Juan Pablo Llano protagonizó un momento que preocupó a sus compañeros y al jurado al sufrir una recaída de salud en pleno reto de equipos. A pesar de sentirse mareado en varias ocasiones, Llano decidió no abandonar su puesto como capitán, manteniendo su compromiso con el equipo a lo largo de todo el desafío.

¿Qué le ocurrió a Juan Pablo Llano?

Durante el episodio, quedó claro que Juan Pablo Llano enfrentaba una situación compleja. A pesar de su evidente malestar, el actor no dejó de liderar a su equipo. Cuando la presentadora Claudia Bahamón le preguntó sobre su decisión de no ceder la capitanía, Llano se sinceró sobre su estado, confesando que durante el reto no estaba en pleno control de sus facultades. “Había momentos en los que aparecía en la despensa y no entendía por qué. Mi cerebro no estaba conectado, no tenía nada de lógico”, admitió.

El actor explicó que, aunque sabía que algo no andaba bien, nunca consideró la posibilidad de dejar a su equipo en medio del reto. Según él, en ningún momento se sintió capaz de tomar una decisión por sí mismo; sin embargo, continuó guiando a su equipo con determinación, a pesar de su estado físico.

