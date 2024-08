MasterChef Celebrity se ha consolidado como uno de los reality shows más aclamados por el público. En esta edición, los concursantes se enfrentaron a un reto por equipos que consistió en preparar sándwiches para los trabajadores de la fábrica de Bimbo. El episodio, sin embargo, estuvo lleno de emociones intensas y sorpresas inesperadas.

¿Qué le ocurrió a Juan Pablo Llano?

El desafío principal del capítulo fue un reto de campo, que incluía una serie de pruebas bajo presión. Juan Pablo Llano, conocido por su habilidad en la cocina y su destacada presencia en el programa, asumió el rol de líder tras ganar el pin de inmunidad en el capítulo anterior. A pesar de su ventaja, el actor enfrentó complicaciones que impactaron significativamente el desarrollo de la competencia.

Desde el inicio del capítulo, Llano manifestó sentirse mal y con malestar general. Aunque reconoció no estar en su mejor estado, decidió participar en el reto con la esperanza de superar sus dificultades. "Hoy no me desperté en las mejores condiciones. Me siento raro, algo me está pasando, entonces estoy un poco preocupado con eso", comentó Llano antes de comenzar la prueba.

Durante el reto, el actor empezó a experimentar mareos y descompensación, lo cual fue notado por sus compañeros. A pesar de las sugerencias de Ilenia Antonini de llamar al paramédico, Llano optó por intentar estabilizarse por sí mismo. Lamentablemente, su condición no mejoró y terminó desmayándose en medio del desafío, lo que llevó a una intervención inmediata del equipo médico del programa.

El incidente fue angustiante para los presentes, quienes observaron cómo Llano fue atendido y evacuado en ambulancia. La deshidratación y una baja de azúcar fueron las principales causas de su desmayo, evidenciando la presión física y emocional a la que están sometidos los participantes.