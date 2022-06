Joven relacionada con infidelidad de Piqué a Shakira rompe silencio y revela algunos detalles

La separación de Shakira y Piqué le ha dado la vuelta al mundo y día a día se habla más de ello.

Shakira y Gerard Piqué han sido tendencia en los últimos días por todo el tema de su divorcio. Se han entregado varias versiones sobre este hecho , y una de ellas aparece una mujer cuyas iniciales de su nombre son C.M. Lo que se conoce es que la joven tiene 22 años y trabaja en una empresa de Piqué. Sin embargo, ella aseguró que muy pronto se conocerá quién es realmente la mujer con la que el jugador del Barcelona habría engañado a Shakira. En una entrevista aclaró que ella no ha tenido ningún tipo de relación con el futbolista y pidió que no la volvieran meter en esta discusión. “Me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales ".

Asimismo, dijo que solo la relacionaron por una descripción e indicó que ella no es y que no conoce realmente de quién se trataría.



“No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz. No entiendo el porqué me involucraron, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar".



Por lo cual, afirmó que si llega a salir alguna noticia más en su nombre, ella demandaría.



Finalmente aseguró que le han dicho que muy pronto se conocerá la supuesta mujer que estaría en medio de Gerard Piqué y Shakira.