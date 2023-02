Johanna Fadul está molesta por críticas de su cuerpo, responde fuerte a sus detractores

Johanna Fadul mostró el supuesto 'gordito' que le criticaron en redes sociales.

Recordada por su papel de Daniela en 'Sin Senos sí hay paraíso', Johanna suele compartir en sus redes algunas imágenes de su diario vivir, su trabajo, sus rutinas de ejercicio y muchas otras instantáneas alardeando su cuerpo, siendo estas últimas las que recibieron críticas por parte de sus seguidores, pues según algunos de ellos, a la colombiana tiene algunos 'gorditos' en su abdomen.

Antes dichas apreciaciones, Fadul se encargó de indicar a los internautas que ella está muy feliz y gradecida con su cuerpo, esto mientras también les recordó que no es bueno hablar del aspecto físico de los demás y los invitó a vivir sus vidas tranquilamente.

"Oigan, ustedes, los amantes de la crítica. Qué pasó con el cuerpo, que no sé qué, que estaba mejor un día, que estaba mejor el otro, vean, esta soy yo, les guste, no les guste, bonita, no bonita, aquí. O sea, ¡Dejen de criticaaaar! No sean tan intensos, vivan sus vidas, sean felices y vean, con gordo, con gordo. Que qué pasó, vea esto pasó, esto pasó, seguramente era el vestido de baño, no sé, alguna vaina" indicó Johanna Fadul.

Tras la publicación de Johanna Fadul que fue compartida por una página en Internet, usuarios aseguraron que ella sigue siendo muy hermosa, mientras que otros indicaron que en realidad está muy delgada y solo quiere llamar la atención.