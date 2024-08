Jhonny Rivera se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes del género popular en el país, conocido por éxitos como "El intenso", "Tomando Cerveza" y "Alguien me gusta". Su talento artístico y carisma lo han destacado, así como su vida personal y su relación con la cantante Jenny López.

Este evento no solo marcó un punto de inflexión en la carrera de Jenny en redes sociales, sino que también fortaleció el vínculo entre ella y Jhonny. A pesar de las críticas por su diferencia de edad, que supera las dos décadas, Jhonny y Jenny han demostrado que el amor verdadero no conoce barreras. Ambos siguen compartiendo momentos importantes, tanto en su vida personal como profesional, y han sabido manejar las críticas con madurez y serenidad.

Jhonny decidió entonces contactar a La Liendra, uno de los creadores de contenido más exitosos del país, para que lo ayudara a incrementar la visibilidad de Jenny en las redes sociales. “Llamé a La Liendra y le dije: ‘Parce, ¿me va a ayudar con una cosa? Hay una peladita muy bonita y canta muy bien, pero no logra subir de seguidores’. Él me preguntó su nombre y, tras ver su perfil, accedió a ayudarla”.

En la misma entrevista, Jhonny compartió una anécdota sobre un pacto entre él y Jenny relacionado con su crecimiento en redes sociales. Aunque el pacto inicialmente parecía una broma, con el tiempo se convirtió en una muestra de la dedicación y apoyo que Jhonny estaba dispuesto a ofrecerle. Finalmente, Jenny cumplió con su parte del trato, sellando el acuerdo con un beso.

"Yo le dije, ‘mira, no te preocupes, yo lo que quiero es ayudarte’. Igual ella siempre estaba muy cuidada, pero me dijo ‘solamente dame tiempito, que yo te cumplo’ y yo le dije que se tomara su tiempo. Cuando hubo la oportunidad, me cumplió y me dio un beso rebotadito”. Finalizó el cantante.