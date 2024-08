Laura Bozzo, una de las presentadoras más reconocidas de Latinoamérica por su trabajo en Laura en América y su destacada participación en La Casa de los Famosos All-Stars, ha vuelto a captar la atención pública con un cambio notable en su aspecto físico.

¿Qué procedimiento estético se realizó Laura Bozzo?

Recientemente, Laura Bozzo presentó en vivo los resultados de su nuevo tratamiento estético en el programa La Mesa Caliente de Telemundo. La peruana, que celebró su 73º cumpleaños el 19 de agosto, sorprendió a sus seguidores con su renovada apariencia, detallando el proceso y el objetivo detrás de su intervención.

Durante la emisión de La Mesa Caliente, Bozzo explicó que su nuevo look no es el resultado de una cirugía invasiva, sino de un levantamiento facial con hilos. "Este tratamiento rejuvenecedor no incluye cirugía. Lo que hice fue un levantamiento con hilos que se colocan debajo de la piel para tensarla", detalló la presentadora. Bozzo enfatizó que, aunque el resultado final se apreciará en una o dos semanas, ya observa mejoras significativas. "Pueden ver mi frente, ¡no tengo una sola arruga!", añadió con entusiasmo.

Bozzo también compartió que su decisión de someterse a este tratamiento se basó en su descontento con el aspecto de sus ojos, que ella describió como "horroroso". Además, mencionó que eligió realizar el procedimiento bajo anestesia local, evitando la anestesia general, y aprovechó la ocasión para renovar su sonrisa con unos nuevos dientes.

Lea también: Nieta de Darío Gómez cuenta qué pasó realmente con su mamá: "Una de las balas le entró al cerebro"

El tratamiento estético fue llevado a cabo por su cirujano de confianza, el doctor Otto Cedrón, en Perú. Bozzo subrayó que su objetivo no era alterar sus rasgos faciales, sino rejuvenecer su apariencia sin cambiar su esencia. "No me gustan esos cambios drásticos que hacen otras personas. Mi objetivo era mejorar lo que veía en el espejo, no transformarme en otra persona", explicó la presentadora.

El doctor Cedrón comentó sobre la tendencia creciente de algunos pacientes a optar por procedimientos estéticos que, en su opinión, a veces resultan poco armoniosos. "Muchas personas creen que cuanto más hinchadas están se ven mejor ante el espejo", dijo Cedrón, destacando la importancia de mantener una estética equilibrada y natural.