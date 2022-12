El comentario de Jhonny Rivera fue considerado como despectivo.

Todo parece indicar que el hecho sucedió cuando Jhonny se refirió a una perrita de raza pitbull que él había estado cuidando durante un tiempo, pues según su relato, esperaba que ella pudiera emparentarse con otro can de su mismo linaje, sin embargo, en descuido la peludita se escapó y quedó preñada de otro perro.

En ese instante, el papá de Andy Rivera, aseguró que la perrita no se había conseguido un perro como ella, sino que en su defecto se había enamorado de uno "feo".

"Un perro callejero, amarillo, feo… Ya no se consiguió un zarco como ella, sino un perro de un mecánico" indicó.

El comentario quizás fue sin ánimo de ofender a los callejeritos, pues bien es sabido que él cantante hace obras sociales con animales abandonados y enfermos, no obstante, Jhonny Rivera no se expresó con las palabras adecuadas, lo que causó molestia entre sus seguidores.

Buscando resarcir lo ocasionado, Rivera salió a ofrecer disculpas asegurando que no es clasista y que lo dicho era solo una opinión.

"Les ofrezco una disculpa por decir que era feo, simplemente era una opinión; ustedes no lo conocieron, pero dicen que era lindo, listo, no peleemos por esto… Lo lamento, no soy clasista ni nada de eso… No tenemos por qué pelear para los gustos, los colores" aseguró.