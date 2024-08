El caso de Jhonier Leal, condenado por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre Marleny Hernández, ha captado la atención pública no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la aparente normalidad con la que Leal continuó su vida después de los hechos. Un aspecto crucial que ha salido a la luz es el rol y la experiencia de Luz Elena Betancourt, exesposa de Leal, quien fue una pieza clave en la narrativa de este caso trágico.

Más contenido para ti: Mauricio Leal: Se revela nuevo video en el que se ve qué hacía antes de morir

El día de los asesinatos, Leal se comunicó con Betancourt a través de mensajes de voz y textos que no revelaban ninguna pista sobre el crimen. En un mensaje enviado por WhatsApp, Leal dijo: “Elenita, voy bajando, voy a ir a donde Fernando un ratico. Voy a darle un saludito, de bajadita arrimo a la casa y de ahí ya me subo otra vez para acá, me vengo porque mi mamá y Mauricio nos pusimos a ver películas y se quedaron profundos y nada que se despiertan” . Este mensaje trató de presentar la situación como si todo estuviera en orden y que la ausencia de su madre y hermano en la casa era simplemente una consecuencia de una siesta prolongada.

A pesar de los eventos trágicos que acababan de ocurrir, Leal continuó su rutina diaria. Betancourt relató que se reunió con él al día siguiente sin notar ningún comportamiento inusual. Leal le envió un mensaje esa mañana diciendo: “Hola Luz Elenita, mi vida ya voy para allá, ya voy para allá, qué pena contigo, esta gente no se levanta y yo me quedé profundo otra vez, que pena con vos”. Este mensaje evidencia la habilidad de Leal para mantener una fachada normal frente a su exesposa.

La reacción de Luz Elena Betancourt por el asesinato de Mauricio Leal

El impacto emocional que sufrió Betancourt al enterarse de los asesinatos fue devastador. Según su declaración, cuando Leal le informó que Mauricio y su madre habían sido encontrados muertos, su reacción fue de shock absoluto. “Empecé a gritar como loca, me tiré al piso, me descontrolé horrible, las clientas me auxiliaron, yo gritaba que eso no era posible”, contó Betancourt. Este episodio refleja el dolor y la confusión que experimentó al recibir una noticia tan inesperada y trágica.

La declaración de Luz Elena Betancourt fue fundamental para la investigación del caso. Su testimonio proporcionó a las autoridades una visión de la conducta de Leal después de los crímenes, así como una perspectiva sobre la normalidad engañosa que él mantenía. La manera en que Leal manejó la situación y continuó interactuando con Betancourt sin levantar sospechas es un reflejo perturbador de su capacidad para ocultar sus verdaderos actos y emociones.

¿A qué cantidad de años de prisión fue sentenciado Jhonier Leal?

Jhonier Leal, hermano de Mauricio, recibió una condena de 55 años y 3 meses de cárcel por el asesinato de su hermano y de su madre, Marleny Hernández. Esta sentencia ha generado controversia y debate, especialmente considerando las recientes pruebas emergidas. El video descubierto introduce una nueva perspectiva al caso y suscita interrogantes sobre la administración de la evidencia y la investigación en general.

Luz Elena Betancourt, como exesposa de Jhonier Leal, se encuentra en el epicentro de una narrativa trágica que ha sacudido a la sociedad colombiana. Su experiencia y los detalles que ha proporcionado sobre su interacción con Leal después del crimen son esenciales para comprender la magnitud de la tragedia y el impacto que tuvo en quienes rodeaban a Leal. A través de su testimonio, se destaca la desconcertante normalidad con la que Leal manejó su vida post-crimen, añadiendo una capa de complejidad al ya perturbador caso de los asesinatos de Mauricio Leal y Marleny Hernández.