Contó que en el instituto debía seguir reglas y "empezaron a poner mano dura para corregirme y empezaron los castigos, y yo me fui aburriendo y me volé a los 16 años y llegué a Cartago, Valle".

Una amiga lo ayudó durante una semana con comida y de ahí fue a parar a las calles pidiendo limosna "yo no sabía trabajar ni nada". Y también algo para comer y, cuando no encontraba ―como le pasó en varias ocasiones― admitió que comía de la basura.

"Llegué a las calles y no empecé a robar sino a sobrevivir, a pedirle a la gente, a las panaderías y cuando no, recurría a comer de la basura y cuando no había basura, ya me tocaba... Dure dos días literal que no encontraba nada y me metí a un centro comercial y me pegué de la llave para llenar el estómago", recordó de aquella época.