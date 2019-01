Jessica Cediel se ha destacado en distintas plataformas digitales por enamorar a cientos de personas a nivel internacional con su belleza, su talento y su sensual estilo para bailar todo tipo de música. En distintos videos la colombiana ha mostrado el gusto que tiene por la danza y por la expresión corporal así no sea profesional.

Sin embargo, la bogotana no se ha salvado de las críticas y comentarios negativos de algunos usuarios de redes sociales, pues muchos enfatizan directamente en que siendo una mujer “cristiana” debería ser más discreta y comportarse como una creyente de Dios.

Lee también: Endry Cardeño ofreció disculpas a Jessica Cediel por comentario ofensivo

Aunque para ella estos comentarios no son de mucha relevancia, el gran número de comentarios de sus seguidores en estas plataformas ha hecho que la presentadora se pronuncie al respecto y dé una respuesta a quienes la señalan solo por el tipo de publicaciones que realiza por entretenimiento.

“Los que se creen los más santos del mundo son los más pecadores y los que más juzgan. Cuando realmente conoces el proceso y sabes que tu relación es con él y no con la gente, entiendes todo desde un punto de vista diferente”, afirmó Cediel durante una entrevista con el Canal 1.

La gran mayoría de opiniones en redes sociales vienen de personas que profesan la misma religión de Jessica Cediel, por lo que ella prefirió referirse específicamente a estos usuarios que solo buscan criticarla, ofenderla y juzgarla por compartir estos videos.

Puede interesarte: Ariadna Gutiérrez y Laura Tobón confiesan que han hecho sexting

Dentro de las declaraciones que dio al medio colombiano, la presentadora aprovechó para recordar que aunque no es bailarina profesional, disfruta mucho hacerlo y no busca complacer a todo el mundo.

“En mi caso es pasión, yo bailo desde pequeñita, no soy profesional, no me interesa serlo. No me interesa complacer a todo el mundo”, agregó la colombiana respecto a esta práctica.

Jessica Cediel se declaró cristiana meses atrás y desde aquel momento ha recibido fuertes comentarios que se relacionan con su contenido en Instagram y su creencia religiosa.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital