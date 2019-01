Ariadna Gutiérrez y Laura Tobón sorprenden con una picante confesión

El sexting es una práctica que ha tomado gran fuerza en los últimos dos años y que ha puesto a más de uno en problemas hasta judiciales por el grave riesgo que trae el envío de material sexual o erótico a personas que para muchos pueden ser hasta desconocidas y que después terminan usando dicho contenido para extorsionar.

La ex Señorita Colombia y virreina en Miss Universo 2015, Ariadna Gutiérrez, participó en el canal de Youtube de su amiga, la modelo Laura Tobón, y en medio de las preguntas que les hacían sus seguidores a través de redes sociales terminaron aceptando que han practicado sexting.

“Cuando uno está enamorado esas cosas pasan”, expresó Laura, mientras que Ariadna dijo que lo ha hecho pero aconsejó a las personas que lo practican “nunca manden fotos porque todo se puede filtrar”.

Ariadna Gutiérrez se encuentra lanzando su canal de Youtube y también tuvo como invitada a Laura Tobón, su amiga desde hace más de ocho años. Durante la grabación uno de los internautas les preguntó si tienen algún complejo físico, a lo que ellas contestaron que como cualquier mujer lo tienen.

Laura Tobón confesó que tiene dos complejos: su nariz y los pies. “La nariz he pensado en operármela pero digo no, es el legado de mi papá y es mi cara y si me la cambio voy a cambiar por completo. Y con mis pies porque no consigo zapatos, calzo 41”, afirmó.

Por su parte, Ariadna dijo que no le gustan sus pantorrillas “porque no son delgadas sino gruesas como de hombre”.

Por: María Camila Torres – RCN Radio