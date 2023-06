Jessica Cediel reveló qué es lo primero que le mira a un hombre: ya tiene a más de uno haciendo fila

Jessica Cediel confesó eso que le encantan de un hombre y la vuelve loca.

Además, de decir lo anterior, también le preguntaron por aquellos internautas que son "haters". Jessica afirmó que para ella no existen, porque es algo con lo que vive a diario.

"No lidio. Por aquí son bienvenidos. Hacen parte del show", expresó la famosa colombiana. Impactó a todos con lo que dijo, dado que, a menudo, le llegan mensajes criticándola por cómo muestra su cuerpazo.

Jessica Cediel ha sido admirada porque a sus 40 años, luce como toda una diosa griega. En diferentes ocasiones ha subido imágenes en short o en camisas muy pegadas a su cuerpo, por lo que más de uno ha quedado embobado con ese cuerpazo.

Los comentarios no puede faltar, luego de aquellos pasos prohibidos. Aunque no falta la persona que la critica, a ella esto no lo importa y sigue posteando lo que tanto le gusta a los otros internautas.

" Te pareces tanto a Megan Fox","Mamasita","Esta mujer, quién compite con su belleza", "Con 40 años e igual de linda como si tuvieras 20", "Ella es hermosa", "Me encanta verte feliz y bendecida", "Eres tan hermosa y tan sexy", "Niña todo lo bello está en tu corazón", "Wooo deliciosa mujer bella","Estás pasada de buena", "eres extremadamente hermosa, mujer", entre otros mensajes.