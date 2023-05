Jessica Cediel estaría embarazada: video mostrando su pancita se viralizó

Jessica Cediel despertó el rumor de un posible embarazo.

Las redes estallaron, luego de que la famosa colombiana subiera un video con una blusa muy corta, en donde se deja ver muy contenta. Además, está tirada en la cama y enamoró a todos sus seguidores con tremenda belleza. A sus 40 años se ha robado más de un corazón, no solo por su sencillez, sino por su manera de afrontar las situaciones.

Los comentarios, en aquel video, no se hicieron esperar, luego de que la mujer preguntara cómo se veía embarazada. "Si usted ya tiene 40, no es de alto riesgo", "Viva la soltería, los hijos no le dan felicidad", "no veo cómo va a ser diferente", "es hora, te va a dejar el tren", entre otros comentarios.