Jessica Cediel hipnotizó a más de uno al mostrar sus 'chichis': los puso a soñar con esos lunares

Jessica Cediel enamoró a todos sus fans, al subir fotos muy sensuales con un top muy particular.

Jessica Cediel tiene embobado a todos sus fans, luego de publicar un par de fotografías con un 'top' muy apretadito . La famosa presentadora no dejó nada a la imaginación y mostró sus 'chichis'. Más de uno quedó impresionado, además hicieron zoom y se fijaron en los dos lunares que tiene.

En Instagram publicó dos imágenes, la primera fue la de sus pechitos, en la siguiente apareció con un conjunto de encaje muy atrevido. En aquella captura, dejó ver el cuerpazo que tiene y así hipnotizó a todos sus seguidores.

Los internautas no pudieron evitar comentar y se fueron de creativos con sus mensajes. "Me pareces tan, pero tan bonita", "Nuestro cuerpo es templo del espíritu Santo", "Los dos lunares más bellos que he visto", "Quiero estar en medio de esos dos lunares", "Qué pechos lindos tienes", "Hermosa mujer más bella", "Guapa", "Preciosa muñequita", entre otros.

Hay que indicar que Jessica es considerada una de las mujeres más bellezas del país, que se ha mantenido y sigue casi que perfecta. A menudo la comparan con una actriz estadounidense, Megan Fox, quien también ha deslumbrado a diario con sus fotos sensuales y carisma.

Además de recordarle lo hermosa que es, también la han criticado en diferentes ocasiones, por mostrar su cuerpo a diario. Ella ha estado muy activado en sus redes sociales, en donde luce varios 'outfits' y enamora con su espontaneidad.