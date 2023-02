Las imágenes de Jessica Cediel están demasiado candentes.

Con 40 años, la bogotana confirmó recientemente en una entrevista en el programa 'Desnúdate con Eva' que durante varios práctico el celibato, sin embargo, ahora el amor parece haber llegado a su puerta, pues un hombre la tiene muy feliz.

En medio de la incertidumbre por quién es el nuevo 'arrocito en bajo' de Cediel, una nueva publicación hecha por la presentadora tiene a sus seguidores 'on fire', pues en las instantáneas la mujer lució un sensual top y un descaderado jean, prendas que resaltaron una vez más su hermosa figura.

Pero las fotografías no fueron compartidas porque sí, pues con ellas, Jessica Cediel envió un mensaje de amor propio a sus seguidoras, en el cual aseguraba que siempre se siente linda, pero no con algo relacionado a lo exterior o su aspecto físico, sino de algo que venía desde adentro. Asimismo, la bogotana indicó que cada día trabaja en sí misma y en mejorar.

"Todos los días me siento linda! Y la lindura no tiene que ver con el físico, tiene que ver con el ALMA! 💎🦋 No soy perfecta y tengo mucho que aprender! Pero eso si TODOS los días trato de ser la mejor versión de mi! 🫶 Con mis defectos y mis virtudes🥹 Pd: para los gustos se hicieron los colores" escribió Jessica Cediel.