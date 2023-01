Los usuarios de redes sociales no perdieron el tiempo y criticaron fuertemente su forma de bailar.

Sin embargo, sus diversas interacciones y publicaciones la han llevado a ser tendencia de las diferentes plataformas. Esta vez, la presentadora fue bastante criticada por su forma de bailar, luego de que compartiera una historias en las que se muestra orgullosa por su talento en el baile.

Aunque muchos de sus seguidores resaltan sus movimientos y su hermosa y esbelta figura a sus 40 años, muchos le dicen que no sabe bailar.

"Baila más un allá seltzer en un masato, pero divertido de mirar"; "La desesperación por atención"; "Por qué siempre cuando bailamos ponemos esa geta así?"; "Ya pasaste de moda sorry"; "Se enloqueció pues", son algunos de los mensajes negativos que le dejaron.

Por su parte, varios admiradores la defendieron: "Simplemente hermosa, me encantaría conocerte, tener el placer de cenar contigo"; "La mujer más bonita que tiene Colombia"; "Divina yo quiero estar así a mis 40"; "Esta mujer siempre me ha parecido demasiado hermosa!", se lee.

De acuerdo con esto, Cediel se dejó ver bastante molesta por sus historias, respondiendo a las críticas que le hicieron.

"He salido a las redes sociales para ver algunos comentarios, pero no he podido dormir bien y me he despertado hace poco. No entiendo por qué se ponen en plan de escándalo cuando uno sale a bailar, no entiendo cómo puede ser un problema", dijo.

Además, mencionó que el problema no es preocuparse por lo que las demás mujeres llevan puesto, agregando que no tiene la culpa de tener haber nacido con buenos genes y que su cuerpo está en forma debido a la alimentación y el ejercicio.