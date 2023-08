Jessi Uribe fue agredido en pleno concierto y tuvo que parar el evento, ¡Qué totazo le dieron!

En los comentarios le dijeron que no podían hacer eso y que si no les gustaba el artista, era mejor que no fueran al concierto. Además, porque muchos se molestaron de que Jessi Uribe tuviera que cancelar el evento por culpa de otras personas.

"No sé si es emoción, o simplemente lo hacen con mala intención", "si no gustan del cantante a qué van", "Definitivamente a la gente le hace falta mucha cultura y educación", "Cómo es posible este suceso", "La gente está en otro nivel", "Eso fue Sandra 😂😂", "De verdad que ya están rayando con el irrespeto 😡", "Le tumbaron los cachos 🥴", "Uy no eso será moda se inventaran eso para llamar la atención", dijeron algunos.

Hay que destacar que Jessi Uribe, es una persona que no se calla nada y que le dice las cosas como son a todos sus fans. En una oportunidad, él subió un video en donde estaba muy contento con Paola Jara.

Sin embargo, muchos recordaron todo lo que sucedió con Sandra y lo comentaron. Frente a este, Jessi no se guardó nada y le respondió a ese internauta que los criticó. "Ya llevamos 4 años y siguen con las mismas mi#$s, qué solapados tan cansones", expresó.