Paola Jara selló su amor con Jessi Uribe, pero fans no perdonaron: "Yo se lo cuido con fecha y todo"

No fue lo único en lo que se fijaron los seguidores. En la primera foto que subió Paola Jara se ve su espalda con una camisa con escote, pero muchos se confundieron.

Algunos pensaron que era su cintura y que se le veían las nalguitas. Sin embargo, todo fue un efecto de la foto y todos quedaron impresionados por lo que vieron sus ojos.

"Yo se lo cuido con fecha y todo", "Me quedé viendo, no sabía si era la espalda o el abdomen", "La fecha no se le va a olvidar el día que quito ese marido ajeno", "pensé que era el cabello que le daba hasta bien abajo", "Sandrita, este hombre está de un juicio", "Tenía el nombre de la mujer , super grande en el brazo y se lo borró", "Dice la leyenda que huele a láser", dijeron algunos.