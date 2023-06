¿J Balvin será papá de nuevo? La foto que despertó rumores sobre embarazo de Valentina Ferrer

Valentina Ferrer impactó a todos con una imagen. Se ha viralizado que hasta dicen que puede estar embarazada de J Balvin.

No hace mucho el paisa subió unas imágenes con su pequeño y enamoró a todos los fanáticos. Él apareció con el bebé cargando un rosa roja.

Recientemente, la presentadora del país suramericano subió una imagen muy curiosa. Allí se está tocando la barriga y muchos les causó curiosidad, tanto así que le preguntaron si ella está embarazada. Además, porque se le ve un poco salida la panza, por lo que no perdieron oportunidad para afirmar que está esperando un hijo con J Balvin.

En los comentarios también le dijeron que no parecía real, por lo hermosa que se ve en las diferentes capturas. "Está embarazada", "Fuego", "Me encantó el vestido, me encantó el look", "no puedo con tanto", "Esto está caliente", "Hermosa🥰", "Tremenda mujer", "A disfrutar de Ibiza, estás divina", "Gran mamá y modelo y esposa", "Las mejores fotos Valentina", le dijeron algunos.

Ahora bien, el mismo día, Valentina subió unas historias en donde se ve perfectamente divina. Allí no se le nota nada de embarazo, por lo que, podría ser solo un gesto. Igualmente, ninguno de los dos famosos se ha pronunciado al respecto.

Las dos celebridades no se han perdido ningún momento del crecimiento de su hijo, Río. Hace poco celebraron el cumpleaños de la argentina, y él le mandó un mensaje muy emotivo a Valentina. Están muy enamorados.