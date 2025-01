En un escenario tan prestigioso como la gala Des Pieces Jaunes de LVMH en París, J Balvin no solo ofreció un show inolvidable, sino que también compartió un momento íntimo que sorprendió a todos los asistentes. En medio de su presentación en uno de los eventos más esperados de la noche, el artista colombiano sorprendió a su pareja, Valentina Ferrer, con una dedicatoria especial: la interpretación en vivo de su nuevo sencillo "Río", una canción cargada de emociones y sentimientos profundos que tiene un claro destinatario: Valentina y su hijo Río.

¿Qué significado tiene la canción "Río" para J Balvin?

La canción "Río" es mucho más que un sencillo, ya que refleja la transformación que J Balvin ha experimentado en su vida gracias a su relación con Valentina Ferrer y el nacimiento de su hijo. La letra está llena de agradecimiento, amor y reflexión personal, y, al interpretarla en vivo por primera vez en París, el cantante hizo público el profundo vínculo emocional que comparte con su familia.

A lo largo de la canción, Balvin expresa que Valentina fue quien le devolvió la fe y la confianza, así como quien lo salvó de momentos difíciles. En una de las frases más poderosas, el reggaetonero menciona: “Hoy le doy las gracias al cielo por las veces que me equivoqué y porque te encontré. Me devolviste la fe, me presentaste a Cupido”. Estas palabras no solo celebran el amor que siente por la modelo, sino también la transformación personal que ha vivido gracias a ella.

Lea también: Melissa Gate se fue con toda contra Epa Colombia: La acusó de negocios ilegales

El momento se tornó aún más emotivo cuando J Balvin, mientras cantaba "Río", enfocó la cámara en Valentina, quien estaba entre el público. Su reacción no se hizo esperar, y en medio de las lágrimas de emoción, Valentina se sintió completamente conmovida por el gesto. En ese instante, el público de París no solo aplaudió la actuación de Balvin, sino también el gesto romántico, que fue recibido con gran afecto y aprecio.